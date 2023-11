Wise peab Suurbritannias läbirääkimisi, et anda inimestele edasi intressitulu

Wise’i kasum on hüppeliselt kasvanud. Eeskätt tänu keskpankade seatud kõrgetele intressidele. Näiteks 30. septembri seisuga kasvas ettevõtte kuue kuu kasum 86%, jõudes 488,9 miljoni Briti naelani (601 miljonit dollarit). Seda peamiselt tänu asjaolule, et ettevõtte intressi-, maksu-, kulumi- ja amortisatsioonikulud on palju kõrgemad, kui on esialgu seatud ettevõtte pikajaline keskmine eesmärk ehk 20%. Enne maksustamist on ettevõtte kasum 194,3 miljonit naela, mis on aastases võrdluses 280% kõrgemal.

Samal ajal, kui ettevõttel on õigus intressilt raha tagasi anda klientidele Euroopas, piiravad Suurbritannia seadused Wise’i sealmail seda tegemast. Eeskätt põhjusel, et Wise ei ole pank. „Ettevõte on alustanud läbirääkimisi regulaatoritega,“ tõdeb finantsjuht Matt Briers intervjuus.

„Me töötame selle nimel, et kasutajatele anda rohkem tagasi kõrgetest intressimääradest,“ ütleb Wise avalduses. „Hetkel me kahjuks pole võimelised intressi sellises mahus tagasi andma nagu me sooviks,“ lisavad nad.

Wise’i aktsia on sel aastal tõusnud ligi 25%, kuna Wise’i populaarsus ja kasutatavus on kasvanud ülemaailmselt. Esimesel poolaastal liigutati Wise’i kaudu raha märkimisväärselt (57,4 miljardit Briti naela). Aastases võrdluses on kasv olnud 12%.