FOTOD | Tallinnas toimuv rohekonverents kasutab telkide kütmiseks diiselgeneraatoreid

Ürituse kommunikatsioonijuhi Paul Pihlaku sõnul kasutatakse NEXPO Tallinna pop-up-messiala telkide kütmiseks generaatoreid, mis töötavad 100% taastuvtoorainest valmistatud NESTE MY diiselkütusega. „Lisaks oleme panustanud kvaliteetsetele telkidele, millel on minimaalne soojuskadu ja tarbime üksnes rohesertifikaadiga elektrit,“ ütles Pihlak.

Pihlak lisas, et NEXPO Tallinna üks oluline eesmärk on viia kokku investorid ja ettevõtjad. „Tänu sellele, et Tallinn on tänavu Euroopa roheline pealinn avanes võimalus võõrustada rahvusvahelist suurüritust Cleantech Forum Europe, mis toob Tallinnasse sadu cleantech investoreid,“ sõnas ta.