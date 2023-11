Swedbank jättis Tallinki hinnasihi samaks, kuid näeb aktsiale jätkuvalt tõusuruumi

Aljas toob välja, et Tallinki kolmanda kvartali müügitulu vähenes aastaga 5,8% võrra ehk 240,7 miljoni euroni, mis tulenes eelkõige laevade prahtimisest tingitud väiksemast opereeritavate laevade arvust.

Ajaloo parim kasum

Samas kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA 82,1 miljoni euroni, mis ületas 13% võrra Swedbanki analüütikute ootuseid. Kasumlikkuse kasvu taga on endiselt optimeeritud kulubaas, efektiivne laevade prahtimine ja tugev piletimüük. Üheksa kuu EBITDA 177,7 miljonit eurot ületas sealjuures juba pandeemiaeelse, kogu 2019. aasta EBITDA-d (171,3 miljonit eurot). Ettevõte on liikumas oma ajaloo suurima korrigeeritud kasumi suunas.

„Tähelepanu tuleb pöörata Tallinki slim-fit ärimudeli omakapitali tootluse (ROE) näitajale ja dividendipotentsiaalile. Ootame 2023. aastal 221 miljoni euro suurust EBITDA-d ning 86,5 miljoni euro suurust puhaskasumit. See annaks omakapitali tootluseks 11,8% ning oleks märkimisväärne edasiminek võrreldes pandeemiaeelse kümne aasta keskmisega (ligikaudu 5,5%),“ märkis Aljas.

Lisaks on Tallinki netovõla ja EBITDA suhe 2,7-kordsel tasemel, mis on madalam kui 2019. aastal (3,1x). Swedbanki analüütikute hinnangul on Tallinkil ka piisav likviidsuspuhver, mis ühtlasi toetab nende dividendiootusi. Järgmiselt aastalt oodatakse dividendina 0,05 eurot aktsia kohta.