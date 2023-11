Elektrilevi investeeringud kasvasid III kvartalis võrreldes mullusega enam kui poole võrra

„Elektrilevi eesmärk on kasvatada aasta lõpuks ilmastikukindla võrgu osakaalu 74,5 protsendini ja 9 kuuga oleme ehitanud juba 928 km ilmastikukindlat võrku. Käesoleva aasta kolmandas kvartalis oleme investeerinud varustuskindluse tõstmisesse ja tootjate liitumisvõimaluste arendamisse 53% rohkem kui eelneva aasta samal perioodil ja kokku 9 kuuga oleme investeerinud 121 miljonit, mis on pea kogu eelmise aasta maht. Investeeringute tõus varustuskindlusesse on väga oluline, see aitab tagada kogu riigile stabiilse teenuse,“ rõhutas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

2023. a. kolmandas kvartalis lisandus võrku 1332 uut elektritootjat võimsusega 67,3 MW, kvartali võrdluses on võrku lisandunud tootjaid 17% vähem, aga tootmisvõimsust 30% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. „Elektrilevi võrgus on kolmanda kvartali seisuga 20 397 elektritootjat tootmisvõimsusega 791 MW. Usun, et järgmisel suvel katavad meie hajatootjad juba suure osa elektritarbimisest,“ sõnas Härm.

Elektrilevi nõukogu kinnitas tegevuskava ja pikendas juhatuse esimehe ja juhatuse volitusi järgmiseks 3 aastaks, et muuta ettevõtte veelgi kliendikesksemaks ning tagada võrguteenuse kvaliteedi jätkuv kasv. „Elektrilevi on Eesti suurim võrguettevõte, tuues elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse. Elutähtsa teenuse pakkujana mõjutab Elektrilevi tegevus pea iga eestimaalast. Alates 2024. aasta esimesest kuupäevast hakkavad Elektrilevi struktuuri kuuluma kõik elektrivõrgu juhtimise ja haldusega seotud funktsioonid. Elektrilevist saab sellega tööandja enam kui 850 töötajale,“ kinnitas Mihkel Härm.

Võrguteenuse müügimaht on teises kvartalis vähenenud 5,1% võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga, tulenevalt majanduskeskkonna mõjudest, kuid ka elektrihindade tõusuga alanud tarbimise kokkuhoiust ja kindlasti mõjutab seda ka hajatootmise hüppeline kasv viimase kahe aasta jooksul.

EBITDA ehk kulumieelne ärikasum oli kolmandas kvartalis 25,5 miljonit eurot, mis on 168,4% protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kulumieelse ärikasumi kasv käesoleval aastal on tingitud 2022. aasta kõrgemast kaoelektri kulust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvasid võrguteenuse püsikulud 2023. aasta III kvartalis 6,4 mln eurot, mis on seotud kõrgemate remondi – ja hoolduskuludega ning sisse ostetavate teenuste kuludega.