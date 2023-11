Venemaa trahvis Google’it kopsaka summaga. Põhjus on üpris kummaline

Venemaa on korduvalt pööranud tülli välismaiste tehnoloogiaettevõtetega sisu, tsensuuri, kasutajate andmete ja kohaliku esindatuse pärast, mis süvenes pärast sõja algust Ukrainas.

Venemaal on avaldatud survet Google’i Venemaa tütarettevõttele, sest see ei ole kustutanud sisu, mida Moskva peab ebaseaduslikuks. Lisaks on firma piiranud juurdepääsu mõnele Venemaa meediakanalile YouTube’is.