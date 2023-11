Maardu elanik maksis moodulmaja eest 30 000 eurot, kuid jäi tühjade pihkudega

„Sõlmisime lepingu Ledkauplus OÜ-ga kokkupandava maja ehitamiseks mullu septembris. Tellimus peaks kestma kaks kuud, seejärel lubati 1,5–2 nädalat kokkupanekuks,“ ütles Tatjana.

Möödunud talvel sai maja lõpuks ka valmis. Aga mitte Tatjana aias, vaid ettevõtte laos.

„Helistasime ettevõttesse ja meile öeldi, et nad ei ehita talvel kokkupandavaid maju – tulge järgi, kui juppe soovite. Me nõustusime ja palusime, et nad jätaksid need oma angaari maikuuni hoiule,“ selgitas ta.

„Kui mai kätte jõudis, ütles firma, et naabrid tellisid enne ja nendeni jõuab maja varem. Lõpptulemus on see, et meie jäime tühjade pihkudega ja naabrite maja pole valmis,“ rõhutas Tatjana. Tatjana naabrid maksid maja eest 20 000 eurot. „Maja ei ole valmis, aga see juba mädaneb. Hallitus on sees.“

Firma Ledkauplus OÜ esindaja Eduard Ivanov ei vasta enam klientide telefonikõnedele.

TTJA: Ledkauplus OÜ on mustas nimekirjas

„Kahjuks on tõsi, et tarbijavaidluste komisjonis on mitukümmend kaebust selle kauplusega seotud probleemide kohta. Reeglina on probleemiks see, et ostjad ei ole oma kaupa kätte saanud,“ kommenteeris tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve osakonna tarbijavaidluste sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Ettevõte ei täida tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ja on kantud musta nimekirja, sest ei austa tarbijate õigusi.