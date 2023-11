Indiast lumisesse Eestisse: töötamine rahvusvahelises ettevõttes muudab inimesed empaatilisemaks

Indiast pärit ja varasemalt Ühendkuningriikides elanud Poonami jaoks oli Eestiga harjumine veidi keeruline. „India on väga mitmekesine oma kultuurilt. Kui ma Eestisse kolisin, oli harjumatu, et inimesed on tõsisemad ning inglastele omane tervitamine ja naeratamine on siin pigem juhus kui harjumus,“ tõi ta näiteks. Samuti kaotas naine kolimisel oma tugisüsteemi ja pidi paljude asjadega edaspidi ise hakkama saama.

Unikaalsed talendid ja kodutunne

Poonam kolis Eestisse 2017. aastal, liitus esimest korda Playtechiga 2018. aastal, lahkus 2021. aastal ning taasliitus täpselt kaheksa kuu pärast. „Ma ei suutnud kauem eemal olla. Playtech on rohkem kui lihtsalt töökoht – siin saab kasvada, õppida ja inspireerida teisi,“ selgitas ta. „See on mu teine kodu. See on koht, kus saavad kokku erinevad taustad ja unikaalsed talendid – justkui ilus lillekimp, milles iga õis on ainulaadne ja väärtuslik. Playtech väärtustab inimesi ja see on see, mis mind selle ettevõttega seob,“ ütles naine.

Ehkki Poonami hobiks on paberkandjal raamatute lugemine, just nende omapärase lõhna tõttu, on tema südameasjaks ikkagi inimestega tegelemine. „Rahvusvahelises ettevõttes töötamine võimaldab tutvuda erinevatest kultuuridest inimeste ja nende väärtustega. Arvan, et see muudab inimesi empaatilisemaks, sest kultuuririkkas meeskonnas puutume kokku erinevate konfliktide, traditsioonide, väärtuste ja uskumustega,“ sõnas ta.

Töökultuuri erinevus

Eesti puhul hindab Poonam enim lumiseid talvi ja siinset töökultuuri. „Mulle meeldib, et eestlased hindavad tõesti oma isiklikku aega, sest Indias on era- ja tööelu piir väga õhuke ning kipub tihtipeale ka segunema,“ ütles ta. Kui praegu juhib Poonam Playtechis inimesi ja oma meeskonda, siis tulevikus soovib ta juhtida veelgi suuremaid ning mitmekülgsemaid meeskondi.

