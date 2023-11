Soome majandus on viimase kolme aasta kõige kehvemas seisus. „Näitajad on väga kurvad“

Olukorra on põhjustanud nõudluse vähenemine eksporditavate kaupade järele ja riigi kõrgemad laenukulud. See kõik koormab Soome majandust.

Riigi ökonomistid ja Soome Pank on prognoosinud riigi majandusele sel aastal kerget majanduslangust, sest majanduse fookus on suures osas ekspordil. Majandust mõjutab ka nõrgem nõudlus riigis toodetud kaupade järele.

Lisaks piirab Soomet ka kasvav laenukulu. Euroopa Keskpanga intressitõusud on kiiresti majandusele mõju avaldanud, sest üle 95% hüpoteeklaenudest on seotud muutuva intressimääraga, mis omakorda sunnib elanikke oma kulutusi varasemast rohkem piirama.

Soome Kaubanduskoja peaökonomist Jukka Appelqvist ütles kommentaaris Bloombergile, et viimased SKP näitajad on „väga kurvad“, isegi kui majanduslangust tegelikult eeldati. Appelqvist lisas, et riigi suurimad probleemid on seotud Soome ehitussektori ja nõrga ekspordinõudlusega.