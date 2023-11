Sünge aeg rohesektori aktsiates. Mõni näeb soodsat võimalust, teine pankrotiohtu

Viimastel nädalatel on roheenergiasektorit tabanud negatiivsete uudiste laine, mis kulmineerus eelmisel reedel vesinikuenergia lipulaevaks peetava Plug Poweri kehva kvartaliraportiga. Ilmnes kahtlus, et firmal võib raha enne suurte plaanide teostumist lihtsalt otsa saada. Firma aktsia langes päevaga üle 40% ja kahe aastaga on ettevõtte turuväärtusest kadunud kümneid miljardeid dollareid.