Toompark: kinnisvaraturu jahtumine on enam kui ootuspärane

„Aasta tagasi novembris oli energiakriis oma tipphetkel ja teadmatust oli palju. See muutis kinnisvaraettevõtjad pessimistlikuks ja üsna valdav oli ootus, et nii tehingute arv kui hinnad liiguvad miinuse poole. Tänavuseks novembriks on teadmatus vähenenud, kuid ainult mõnevõrra. Ettevõtjate ootus on jätkuvalt kinnisvaratehingute ja hindade vähenemise suunas, kuid enam mitte nii üksmeelselt, kui eelmisel aastal,“ analüüsis uuringu tulemusi Tõnu Toompark.

„Hea on tõdeda, et ettevõtjate positiivne tulevikuvaade ei ole päris kadunud. Ettevõtjad peavadki võimalusi otsima ja ebasoodsa keskkonna kiuste leidma uusi ärivõimalusi. Mõeldes viimase 15 aasta kriisidele on päris mitmeid ettevõtteid, kes on just kõige raskematel aegadel alguse saanud või juba toimivat ettevõtet oluliselt laiendanud,“ kommenteeris Tõnu Toompark.