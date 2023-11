Staažikas vanalinna hoone läheb lammutamisele. Selle asemele rajatakse luksushotell

Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets ei öelnud, millal arhitektide Toomas Reinu ja Veljo Kaasiku projekteeritud kontorihoone täpselt ära lammutatakse. Arhitektuurivõistluse kutses seisab, et hoovihoonet pole võimalik hotelli nüüdisaegsetele nõuetele vastavaks uuendada, mistõttu see lammutatakse ja asemele kavandatakse uut mahtu.

Hoonele tehti kaheksa pakkumist

Arhitektuurikriitik Carl-Dag Lige tegi hoovimaja kaitseks sotsiaalmeedias postituse kolme aasta eest. Seal nimetas ta seda üheks stiilipuhtamaks stalinismijärgse modernismilaine näiteks Eesti arhitektuuris ja avaldas arvamust, et Rein ja Kaasik on Mart Pordi ja Raine Karbi kõrval 20. sajandi teise poole tuntumad eesti arhitektid ning hoovimaja näol on tegemist nende tähelennu algusega.

Kuidas jõuti selleni, et hinnatud arhitektide projekteeritud maja peagi aga lammutatakse? Hoovimaja saatuse üle on muinsuskaitsjad vaielnud aastaid.

Müügipakkumises oli kirjas Tallinna linnaplaneerimise ameti seisukoht, et hoonekompleks asub muinsuskaitsealal ning seetõttu on välistatud juurde- ja pealeehituste lisamine ning uute vintskappide või katuseakende rajamine Harju ja Müürivahe tänava poolsetele katuseosadele. Ostjale oli teada ka see, et hoonete ümberehitamiseks ja restaureerimiseks tuleb Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnas kooskõlastada eritingimused.