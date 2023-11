Swedbanki majandusprognoos: intressimäärade tõstmine on lõppenud, langetamine toimub aprillis

Samas on tööturg euroalal tugev ja tänu inflatsiooni aeglustumisele on majapidamiste ostujõud hakanud paranema. See peaks küll eratarbimist toetama, kuid töötuse tõusu tõttu jääb sisenõudlus üldiselt nõrgaks. Euroala majandus kasvab sel aastal püsivindades 0,4% ja järgmisel aastal vaid 0,2%. Rootsi majandus langeb meie prognoosi järgi nii sel kui ka järgmisel aastal. USA majanduskasv aeglustub ja tööturg nõrgeneb lähikvartalite jooksul. Hiina majanduskasv stabiliseerus kolmandas kvartalis ning käesoleva aasta viieprotsendiline kasvueesmärk tundub käegakatsutav. Kinnisvarasektori madalseis Hiinas aga kestab ja see pidurdab majanduskasvu eesolevatel aastatel.

Majandus on jahenenud enamikus Euroopa riikides, eriti Saksamaal. Kuigi USA majandus on siiani hästi vastu pidanud, on ka seal näha esimesi märke kasvu pidurdumisest. Kõrgete intressimäärade ja eelmise aasta kõrge inflatsiooni mõjud alles hakkavad majanduses avalduma. Majanduse stagnatsioon euroalal jätkub ning kauakestva majanduslanguse risk on suurenenud. Kuigi varajased märgid viitavad, et globaalselt hakkab tööstuse langustsükkel pöörduma, ähvardab selle sektori nõrkus üle kanduda ülejäänud majandusse.

Geopoliitilised riskid on suured

Siiani on Iisraeli ja Hamasi sõjal olnud piiratud mõju maailmamajandusele. Sõja laienemine regioonis annaks aga löögi naftatoodangule, mis tõstaks taas energiahindasid ja kiirendaks inflatsiooni. Täiendav risk on seotud ka Venemaa sõjaga Ukrainas, millel veel lõppu ei paista. Kuigi maagaasihinnad ei tohiks enam kõrgele tõusta, on siiski risk energiaturu olukorra halvenemiseks ja toorainehindade tõusuks alles.

Eesti majanduslangus taandub, kuid järgmise aasta kasv tuleb tagasihoidlik

Eesti majandus vähenes käesoleva aasta esimese kolme kvartaliga aastases võrdluses 3%. Samas on juba kaua kestnud majanduslangus tasapisi taandumas. Tootemaksude (käibemaks ja aktsiisid), mis väljendavad lõpptarbijatele müüdud kaupade ja teenuste mahtu, langus on püsivhindades aeglustumas. Töötleva tööstuse tootmismahu ja jaekaubanduse mahu vähenemine on jätkuvalt väga suur, kuid kolmandas kvartalis need langused stabiliseerusid. Käesoleva aasta esimesel poolel tuli ligi pool sisemajanduse kogutootangu (SKT) langusest energia tootmismahu vähenemisest. Kolmandas kvartalis energia tootmismahu vähenemine aga süvenes. Samuti on halvenenud kõikide majandussektorite kindlustunne. Ebapiisav nõudlus pidurdab 82% tööstusettevõtete majandustegevust.

Lähiajal jääb välisnõudlus nõrgaks, kuid peaks järgmisel aastal tasapisi paranema. Samas võimaldab see Eesti ettevõtetele vaid tagasihoidlikku ekspordikasvu. Töötleva tööstuse tööjõukulud on kasvanud tootlikkusest kiiremini ja selle majandusharu tööjõu ühikukulu kasvab kiiresti. Nii on tööstusettevõtete hinnangul nende konkurentsivõime kodu- ja välisturul üha enam halvenenud. Konkurentsivõime langus võib aga pidurdada ekspordi taastumist, kui välisnõudlus paranema hakkab. Meie prognoosi järgi väheneb Eesti majandus sel aastal 2,5%, järgmiseks aastaks ootame vaid 0,7% ja ülejärgmiseks aastaks 2,3% kasvu. Nii ei jõua Eesti SKT oma languse-eelse tipuni enne 2026. aasta algust.

Tööturg jaheneb