Iute Group kasvatas jõudsalt käivet ja kasumit

Iute Group AS on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.