Rahahäda ei hüüa tulles – kas laenata sõbrale või pereliikmele?

Madalam või lausa puuduv intress – tihtilugu otsustatakse lähedastevahelise laenu korral, et intress pole üldse vajalik, või on see teiste laenuandjatega võrreldes kõvasti madalam, seega sääst on märgatav.

Ei mingeid eritingimusi – lähedased ei nõua näiteks head krediidiskoori, töökogemust, tähtajatut töölepingut jne. See tähendab, et laen on saadaval ka neile, kes panga või muude laenuandjate silmis selleks kõlbmatud on. See ei tähenda loomulikult, et pereliikmele või sugulasele laenu andmisest keelduda ei võiks.