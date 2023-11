Väo liiklussõlme juurde kerkib äripark, mis maksab 30 miljonit eurot

Avaetappi ehitab Eventus Ehitus ja esimene 3500-ruutmeetrine stock-office ärihoone Plaasi 4 kinnistul valmib juba 2024. aasta kolmandas kvartalis.

Favorte juhatuse liikme Rainer Hinno sõnul on nõudlus energiasäästlike stock-office äripindade järgi jätkuvalt suur ja turusegmendi vakantsus vaid 3%. „Stock-office on innovaatiline kolm-ühes ruumikontseptsioon, mis toob ühe katuse alla lao, kontori ja müügisaali. Nii ei pea ettevõtte osakonnad mööda linna laiali olema ja saavad lisaks tekkinud sünergiale kokku hoida ka aja-, logistika- ja kõrvalkuludelt,“ selgitas Hinno.

„Ka Väo Äripargi puhul näeme suurt huvi selliste uue generatsiooni äripindade vastu: enne ehituse algust oli esimesest hoonest välja üüritud kolmandik äripindadest ja läbirääkimised allesjäänud äripindadele on täies hoos. Kaasaegse äripargi suureks plussiks on kindlasti ka võimalus ruumivajaduse muutudes samas asukohas mugavalt ümber kolida, sest arenduse laienedes tekib ka pinnavalikut juurde. Seda praktikat on meie kliendid ka varem kasutanud,“ lisas Favorte juht.

Väo Äripark liidetakse Favorte päikeseparkide võrgustikuga. „Mõne aastaga on meie ärihoonete katuseid täitvad päikesepaneelid tootnud 1500 MWh roheenergiat, millest piisab enam kui 38 000 elektriauto täis laadimiseks. Poole sellest on ära kasutanud hoonete üürnikud, kes saavad toodetud elektrit tarbida võrgutasudeta,“ lausus Hinno.

Esimeste hoonete rajamine on usaldatud Eventus Ehitusele. „Usume, et selleks, et vastata kõige nõudlikumate tellijate ootustele, tuleb oma taset pidevalt tõsta. Oleme viimaste aastatega astunud mitu sammu edasi nii ehitusprotsesside efektiivsemaks muutmise kui lõpptoote omaduste edasiarendamise osas, kusjuures enim just lao- ja tootmishoonete valdkonnas, mistõttu on Väo Äripargi projektiga liitumine meie jaoks järjekordne hea võimalus oma tugevusi rakendada,“ kommenteeris Eventuse juht Lauri Kaska.

Arenduse arhitekt on Jüri Pilliroog arhitektuuribüroost LOOB Projekt. Kokku kerkib Väo Äripargi 5,5-hektarilisele arendusalale kuus ärihoonet kogupinnaga 21 300 m2. Tänaseks on valminud kogu äripargi taristu koos teede ja trassidega. Kõrvalkinnistul on avatud Eesti suurim Olerexi teenindusjaam. Jalakäijatele mõeldes rajati Väo ristmiku rekonstrueerimisega äripargi ümbruskonda üle kolme kilomeetri jalg- ja kergliiklusteid.