Suurbritannia inflatsioon langes viimase kahe aasta madalamaile tasemele

Suurbritannia tarbijahinnaindeks tõusis oktoobris aasta varasemaga võrreldes 4,6%, langedes järsult septembri 6,7%-selt tasemelt. Tegemist on madalaima tasemega alates aastast 2021, teatas riiklik statistikaamet. See number lubas nüüd peaminister Rishi Sunakil öelda, et ta on saavutanud enda eesmärgi vähendada inflatsiooni 2023. aastal poole võrra.