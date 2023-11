Ekspert selgitab: kuidas mõjutab käibemaksu tõus kodulaenuvõtjaid?

Kodulaenu maksimaalse ülempiiri arvutamisel jälgitakse, et laenuvõtja igakuised finantskohustused ei ületaks poolt tema netosissetulekustest. Siis on tõenäoline, et inimene tuleb laenumaksete tasumisega toime ja raha jätkub ka muudeks vajalikeks kulutusteks. „Kui varem arvutasid pangad koduostja võimaliku laenuvõimekuse riski läbi kuue protsendi suuruse intressimääraga, siis praegu tehakse arvutus pakutava intressimääraga, millele lisandub veel kaks protsenti ehk kodulaenu kuumakse kalkuleeritakse pankades läbi juba ligi kaheksa protsendiga,“ selgitas Ossipova.