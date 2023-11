Asi läks karmiks: üle tuhandele ettevõttele on aruande esitamata jätmise eest määratud trahv

Hiljuti jõustus seadusemuudatus, mis kohustab ettevõtteid esitama majandusaasta aruannet õigel ajal. Vastasel juhul on ettevõte kohustatud trahvi maksma või eemaldatakse firma registrist.

Justiitsministeeriumi avaliku suhete nõuniku Elisabet Masti sõnul on majandusaasta aruannete õigeaegne esitamine murekoht ning nende esitamata jätmine on eelnevatel aastatel aina suurenenud. „Tähtajaks esitatud majandusaasta aruanded aitavad hinnata ettevõtte elujõulisust nii partneritel kui ka võlausaldajatel ja see on oluline usaldusväärse ettevõtluskeskkonna tagamiseks,“ ütles Mast juuni algul Ärilehele.

Ta lisas, et 1. veebruaril 2023 jõustusid äriregistri seaduse muudatused, millest kõige suuremad muudatused on seotud nende juriidiliste isikute kiirema registrist kustutamisega ja trahvimisega, kes ei täida oma aruandekohustust.

Hoiatuse on saanud üle kaheksa tuhande ettevõtte

Nüüd on trahvide määramine päriselt kohale jõudnud. Maakohtu registriosakond on määranud trahvi majandusaasta aruande õigeaegse esitamata jätmise eest 1349 ettevõttele. Trahvi on ära maksnud vaid 230 ettevõtet. Trahvihoiatuse on saanud 8234 ettevõtet.

Registrist täielikult kustutamise eest on hoiatatud koguni 11 004 ettevõtet. Järelevalvemenetlusi on algatatud üle 19 000, aruande on järelevalve peale esitanud 5824 ettevõtet.

„Tulenevalt sellest, et ühingutel on pärast kustutamishoiatuse väljastamist aega kolm kuud puuduste kõrvaldamiseks (väljasaatmist alustati sügisel), ei ole hetkel veel registris kustutamiskandeid tegema hakatud, sest puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg ei ole veel saabunud,“ kommenteeris registrite ja infosüsteemide (RIK) keskuse avalike suhete juht Heilika Kutsch.