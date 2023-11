Eesti kalleima mõisa ostis kinnisvaraettevõtja

Aastal 2020 kinnistu omanikuks olnud soomlane Timo Juhani Lemberg ütles toona Ärilehele, et mõis on müügis 3,2 miljoni euro eest ning Soome majandusleht Kauppalehti kajastas, et huvilisi oli igalt poolt: Hong Kongist, Indiast, Hiinast kui Ameerikast. Sama aasta novembris aga läks Lehmberg manalateed ning mõis müüdi võlgade tasumiseks. Lõplik hind on teadmata, kuid sel suvel oli kinnisvara24.ee lehel reklaam, mille kohaselt oli mõisa hinnaks 2,9 miljonit eurot.