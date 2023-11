Lääne jaoks oluline majandussanktsioon ei tööta Venemaa sõjamasina vastu soovitud viisil

G7 liikmed ja Austraalia kehtestasid eelmise aasta detsembris toornaftale hinna ülempiiri, mille eesmärk oli vähendada Venemaa tulusid, katkestades juurdepääsu lääne teenustele, nagu laevandus ja kindlustus, kui kauplejad ei pea kinni 60 dollari suurusest piirmäärast. Samas püüti hinnapiiranguga säilitada Venemaa toornafta voolu maailmaturul, kuna G7 liikmed püüdsid vältida tarnekriisi ja hinnapööret, mis tooks kasu agressorriigile.

Ehkki meetmed olid alguses edukad, on Venemaa näidanud, et suudab neile vastu astuda, ehitades näiteks oma vananevatest naftatankeritest koosnevat nn varjuparki, et lääne turgudest kõrvale hoida.

Üks Euroopa kõrge valitsusametnik ütles, et oktoobris ei teostatud „peaaegu ühtegi“ meretransporti alla 60 dollarit barrelilt maksva piirmäära, mida G7 ja selle liitlased on püüdnud kehtestada.

Lääne ametnike muret kinnitab Venemaa ametlik statistika nafta müügi kohta oktoobris, mis riigi juhtide sõnul näitab, et keskmine saadud hind oli üle 80 dollari barrelist. Kuigi Venemaa majandusstatistika on sõja ajal kahtluse alla seatud, on registreeritud tase aluseks sellele, kui palju Moskva naftaeksporti maksustab.

Venemaa võib esitada valeandmeid

Venemaa peamise ekspordiklassi Urals keskmine hind liikus sel suvel üle 60 dollari piiri, kui nafta hind tõusis Saudi Araabia ja Moskva poolt laiema Opec+ kartelliga tehtud tarnekärbete tõttu, kuid märkimisväärne osa kauples jätkuvalt allpool seda taset.

Septembri lõpus aga teatas FT, et peaaegu kolm neljandikku kõigist Venemaa meretranspordi toornafta voogudest liikus augustis ilma lääne kindlustuseta, mis on oluline märk sellest, et üha enam hakati ülempiirist kõrvale hoidma.

Oktoobris oli ainult 37 laeval 134-st Venemaa naftat vedanud laevast läänepoolne kindlustus ning ametnike sõnul on nüüd tõenäoliselt palju vähem neid, kes tegutsevad allpool piirmäära.