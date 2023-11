Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütleb, et Tallink on viimase kolme ja poole aasta vältel läbinud mitu ellujäämiskursust. „Võrreldes eelnevate aastatega läheb Tallinkil täna, 2023. aasta lõpus, üsna hästi,“ sõnab ta. „Oleme suutnud oma ärimudeli kohandada hetkeoludega selliselt, et ettevõte ei teeniks kahjumit, et meie tegevus oleks jätkusuutlik ning ümbritseva suhtes säästlik, ja oleme kursil, et taastada järgmisel aastal dividendimaksed aktsionäridele,“ lisab ta.