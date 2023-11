Ökonomistid ütlevad, et majandus on jahenenud enamikus Euroopa riikides, eriti Saksamaal. Kuigi USA majandus on siiani hästi vastu pidanud, on ka seal näha esimesi märke kasvu pidurdumisest. Kõrgete intressimäärade ja eelmise aasta suure inflatsiooni mõjud alles hakkavad majanduses avalduma. Euroalal jätkub majanduse stagnatsioon ja kauakestva majanduslanguse risk on suurenenud.