Ekspert suurest probleemist: töötajad ei tea oma õigusi, vaidluste arv üha kasvab

Võttes arvesse, et Eesti Panga andmetel on hakkas tööpuudus Eestis märgatavalt suurenema alles tänavu maikuus, siis võime eeldada ka töövaidluste hulga jätkuvat kasvu. Praeguseks on näha, et töötajaid ohustavad kõige rohkem ebakorrektsed lepingute ülesütlemised ja ebaseaduslikud koondamised, aga ka tasustamata sundpuhkusele saatmine ja tasuta ületundide nõudmine.