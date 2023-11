Ida-Virumaa iduettevõtete käive kasvas ligi poole võrra

Startup Estonia Ida-Viru tegevussuuna projektijuht Elina Dubova sõnas, et Ida-Virumaa iduettevõtted jätkavad kasvu. „Ida-Virumaa iduettevõtted näitavad ka praegusel keerulisel ajal stabiilselt tugevat kasvu, mis on idusektori keskmisest ligi kaks korda suurem. Kohalik startup-ökosüsteem on küll väga noor, kuid iga päev näen meie regioonis inimesi ja organisatsioone, kes panustavad kogu oma energia sellesse, et meil kasvaks uus ettevõtlik põlvkond ning kes on valmis alustavaid ettevõtjaid ja kõiki aktiivseid inimesi toetama, jagama nendega teadmisi, kogemusi ja kontakte,“ sõnas Dubova.