Luminor: ettevõtted peaksid oma finantsolukorra põhjalikult üle vaatama

Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul on aeg praegu keeruline kõigi ettevõtete jaoks ja kindlasti mõtlevad paljud sellele, kuidas kulusid kokku hoida. „Ühe ettevõtte raskused kipuvad levima ka koostööpartneritele, sest tekib üksteisele võlgu jäämise ring,“ nentis Savtšenko. „Kui on näha, et selline oht on tekkimas ja lisaks on veel ka finantskohustusi pankade ees, siis soovitame tulla sellest varakult pangaga rääkima.“

Pank saab sellises olukorras hinnata, milline lahendus võib ettevõttele kõige paremini sobida, olgu see maksepuhkuse võimaldamine või maksegraafikute muutmine. Näiteks võib ka faktooringu kasutamine olla ettevõtte jaoks turvaline valik, sest sellisel juhul tegeleb arvete haldamise ja võlgade sissenõudmisega pank ning on arvete laekumine on garanteeritud tänu krediidikindlustusele.

Savtšenko hinnangul on hetkel oma finantsolukorra põhjalik ülevaatus ja vajadusel restruktureerimine vajalik. „Planeerimine muutub keerulises olukorras eriti oluliseks,“ rõhutas ta.

Keeruliseks on ettevõtete jaoks teinud olukorra järsk nõudluse vähenemine. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla selgitas, et ettevõtete müüdavad kogused tegelikult vähenesid juba kiire hinnatõusu ajal, aga kuna hinnad tõusid, siis käibenumbrid otseselt ei kukkunud. „Nüüd on hinnasurve hoopis allapoole ja nähakse hästi, et kogused on vähenenud,“ ütles Uusküla. „Tööstustel on 20% tootmine vähenenud, aga inimesi on tööl ikka sama palju ja see ei saa kaua kesta.“

Uusküla nentis, et tööstused annavad veerandi Eesti tööhõivest ja neis toimuvad koondamised mõjutavad oluliselt üldist tööturu seisu. „Eks osa jääb tööle, osa jõuab teenindusse, osa läheb pensionile, kuid on ka neid, kes jäävad töötuks ja otsivad tööd,“ kirjeldas Uusküla.