KOMMENTAAR | Keskpangad tõid killukese positiivsust

Aktsiad püüavad kolmekuulisest langusest taastuda

Majanduse arengu vaatenurgast on meeldiv uudis see, et üleilmsed makronäitajad on stabiliseerumas ja ettevõtete kasumiprognoos püsib heal tasemel. Globaalne tootmissektori ostujuhtide indeks kõigub endiselt kitsas vahemikus, mis jääb neutraalsest tasemest veidi allapoole. Seega on lähiajal oodata ettevõtete käibekasvu jätkumist, kuid nende keskmine kasum ilmselt kahaneb. Üldine makrokeskkond on näidanud head vastupidavust ja laiema majanduslanguse märke ei ole näha. Halb uudis on see, et kuigi võlakirjatootlused on oktoobri lõpust alates märgatavalt alanenud, on nende praegune tase endiselt liiga kõrge – see takistab nii aktsiaturu edasist tõusu kui ka stabiilse majanduskasvu saavutamist. Isegi kui keskpangad on intressiralli lõpetanud, võivad mitu faktorit võlakirjatootlust endiselt üles suruda ja seal hoida. Näiteks eeldavad investorid seda, et intressid normaliseeruvad kõrgemal tasemel, ja ühtlasi ootavad nad pikema tähtajaga võlakirjadelt endisest suuremat ajapreemiat. Majandus saab pehmelt maanduda eeldusel, et intressid langevad enne, kui jõuab kätte vajadus suurel hulgal madala intressiga võetud laene refinantseerida, seda eriti kinnisvarasektoris.