Tallinn tahab parkimiskohti vähendada ja hindu tõsta. „Jalakäijate elu peab olema mugavam“

Täna arutab linnavolikogu istungil jätkusuutliku liikuvuse arengukava, eesmärgiga vähendada autostumist. Kava hõlmab linna pikema perspektiivi plaani - aastani 2035.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus kommenteeris eile ERR-ile, et parkimiskohtade arvu vähendamine on väga tõenäoline. „Ilmselt on olukord see, et parkimiskohtade arvu tuleb järk-järgult vähendama hakata. Osaliselt me seda juba teinud oleme, iga järgneva tänava projektiga tegelikult parkimiskohtade osakaal väheneb,“ ütles Lippus (SDE).

Parkimiskohti on linnas liiga palju

Lippuse sõnul võtavad parkimiskohad linnas väga palju asjatatut ruumi, mida võiks tegelikult kasutada linnahaljastuseks, aga ka jalakäijate elu mugavamaks tegemiseks.

„Keskkonnasäästliku parkimispoliitika aluseks on kohustuslike parkimiskohtade arvu järkjärguline vähendamine ning parkimisteenuse kujundamine vajaduspõhiseks ja otstarbekohaseks,“ kirjutatakse linna jätkusuutliku liikuvuse arengukava eelnõus.

Eelnõus seisab ka punkt: „Parkimise puhul rakendatakse dünaamilist hinnastamist: parkimistasu oleneb parkimiskohtade tegelikust kasutusest. Jalgrataste ja kergliikurite parkimine on tasuta.“

Lisaks kirjutatakse eelnõus, et hea ligipääsetavusega piirkondades määratakse parkimiskohtade arvu ülempiir. Avalikul tasulisel parkimisalal vähendatakse järk-järgult soodustingimustel pikaajalise parkimise võimalusi.

Seega võib sealt välja lugeda, et muutused parkimistasude osas on kindlasti tulemas. Samuti on eelnõus kirjas, et linnas suurendatakse jalgrataste parkimiskohti, et meelitada inimesi vähem autot kasutama.

Hetkel on aga kõik plaanid veel lahtised, tänasel linnavolikogu istungil peaks lõplik plaan selguma.

Svet: elaniku parkimissoodustus ei kao