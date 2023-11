Toidu hind poes on endiselt kallis, kinnisvara ruutmeetri hind võtab hingetuks ning palk ei jõua hinnatõusule järele. Endiselt tunneb suur osa leibkondadest, et elu Eestis on väga kallis ning meelelahutuse nautimine käib üle jõu. Milline on aga elamisväärne tasu Eestis elamiseks?