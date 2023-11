Seis enne suurt uudist. Eesti venivad elektrisalvestuse projektid saavad Euroopa suurima konkurendi

Paldiski nn suur auk ehk Energiasalv ei ole ilmselt enam ühelegi elektri olemasolu ja selle hinna üle muret tundvale inimesele tundmatu idee. Meedias on räägitud ka Eesti Energia suurest projektist rajada vanasse Estonia kaevandusse vesisalvesti. Mõlemad on maailma mõistes unikaalse tehnoloogiaga ja Eesti mõistes väga suured projektid. Lisaks on kuulda mõnest väiksemast projektist.

Kõik need projektid on saanud suurema kõlapinna eelmiste aastate energiakriisi tõttu, mis tõstis elektri hinna talumatult kõrgele. Me tahame toota oma elektri taastuvenergiana ehk tuulikute ja päikesepaneelidega, kuid salvestid peavad olema meie aidad, kust võtame elektrit ajal, kui päike ei paista ja tuul ei puhu ning energia hind on turul kõrge. Mõningate arvutuste kohaselt säästetaks Eestis tänu salvestitele sadu miljoneid eurosid aastas. Paraku on suurtel projektidel kombeks venima jääda. Teeme ülevaate, mis seisus on Eestis teadaolevad energiasalvestusprojektid, sest praegu lisandub nende hulka uus suur projekt, mis on lubatud kiirelt teostada.