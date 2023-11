Venemaa elanikud tulevad majanduslikult vaevu toime. „Elu on vähem lõbus“

Venelasest kahe lapse ema Darja Stepanova elab ühes väikelinnas Uurali mägede idaküljel. Linnas on kõikide asjade hinnad tõusnud, alates imikutoidust kuni mähkmeteni, mis on sundinud Stepanova perekonda vähendama kulutusi ja väljas söömist, kirjutab Reuters .

Stepanovide perekond on üks miljonitest Venemaa peredest, kes on sunnitud kulutisi kärpima, kuna Ukraina sõda ja Lääne poolt kehtestatud sanktsioonid on Venemaa majandusele suure põntsu pannud. 34-aastane Stepanova, tema viieaastane poeg ja vastsündinud poeg püüavad toime tulla naise abikaasa Sergei palgaga, milleks on 50 000 rubla (517 eurot) kuus. Kui ta läheb poodi, valib ta hoolsalt, mida ta ostab. Eelkõige otsib Stepanov sooduspakkumisi.