Prismas kaovad lettidelt armastatud Rainbow tooted

Ta lisas, et Prisma hakkab järk-järgult asendama Rainbow omamärgitooteid Coop omamärgitoodetega. „Kindlasti ei ole klientidel vaja muretseda oma lemmiktoote kadumise pärast poest, sest asendame need sarnase tootega Coop omabrändi valikust. Rainbow toodete asendamine toimub järk-järgult ning kestab kogu 2024. aasta jooksul, vastavalt kaubapartiide lõppemisele,“ ütles Niitaru.

Coop on populaarne tootesari teistes Põhjamaades, mille väärtus on hea hinna ja kvaliteedi suhe, selgitas ta. „Enamikul meile tuttavatest Rainbow toodetest on Coop kaubamärgi all olemas sarnased tooted Rootsi, Norra ja Taani turul. Ka Prismas on Coop omamärgitooteid juba mitu kuud müüdud, neid on praegu sortimendis 50 toote ringis.!