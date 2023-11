Suurrahastaja Joakim Helenius Eesti 200st: nii teeb Putin. Kas meil on vaja ka Eestis sellist farssi teha?

Pühapäeval toimuvad Erakonna Eesti 200 esimehe valimised. Teie olete üles kutsunud neid boikoteerima. On lootust, et see toimib?

Saame näha. Just äsja (15.11 hommikul – toim) helistas mulle erakonna liige Luukas Ilves. Leppisime temaga kokku, et anname juhatusele võimaluse otsust muuta ja valimised edasi lükata. Potentsiaalsetel kandidaatidel on vaja piisavalt aega, et see otsus teha. Üllatavalt paljud erakonna liikmed on minuga ühendust võtnud, et jagada mõtteid, kuidas saaks juhatuse otsust muuta. Erakonnas on palju rahulolematust. Raske on näha õigustust sellele, miks pidi erakonna esimehe valimine toimuma nii kiiresti. Olid inimesed, kes otsustasid, et nii teeme, et ei tuleks mingit jama. Et Hussar astub tagasi, Tsahkna võtab üle ja meil ei ole vaja erakonna liikmetega rääkida.