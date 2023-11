Lidli toote sooduspakkumine ajas kliendid pöördesse. „Mehed surusid emad koos lastega nurka, et ise esimesena poodi sisse saada“

Ärilehele kirjutas lugeja, kes on nördinud selle üle, et enamik inimesi jäi tootest tegelikult ilma. „Lidl teeb suurt reklaami laste mänguköögile, inimesed ootavad ukse taga juba enne kaupluse avamist, aga müüki tuleb kolm kööki. Milleks teha reklaami nii suurelt, kui toodet pakkuda pole?“ imestas lugeja.

Ta lisas, et paari minutiga oli üle Eesti kõikidest Lidli kauplustest köök välja müüdud. „Emad ootasid väikeste lastega. Mehed jooksid poodi võidu, surudes ukse juures emad nurka. Uskumatu lihtsalt. See on väga kurb,“ kirjeldas lugeja olukorda.

Lidli kommunikatsioonijuhi Katrin Seppeli sõnul on tõesti kliendirakenduses Lidl Plus täna soodushinnaga laste mänguköök, mis on osutunud klientide hulgas väga populaarseks. „Hetkeseisuga on sooduskupong veel aktiivne, mis tähendab, et mänguasi on veel saadaval,“ ütles Seppel.

„Palume klientidel arvestada, et kampaaniatooteid on alati piiratud koguses, seega huvi korral peab olema valmis varakult poodi minema,“ lisas ta.

Ärilehele kirjutas olukorrast ka teine Tartust pärit lugeja, kelle sõnul reklaamis pood, et täna tuleb hinnaga 19,99 eurot müüki mänguköök, mille tavahind on 79 eurot. „Reaalsus oli see, et hommikul kohe Tartu Lõunakeskuse kaupluse avamisel polnud müügil ühtegi mängukööki, vaid oma töötajad olid need ära ostnud või tuttavatele kõrvale pannud,“ ütles lugeja.

Ta lisas, et ka Tartus ootasid inimesed kaupluse juures avamist, et esimesena poodi kööki ostma pääseda. „Üks müüja tõi tagant ruumist välja tuttavale mänguköögi ja see oli ka ainuke, mida näha oli,“ sõnas lugeja.