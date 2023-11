Tööalasest rikkumisest teavitajad saavad parema kaitse

Justiitsminister Kalle Laaneti sõnul aitab muudatus ettevõtjaid kaheastmelise teavitussüsteemi loomisega. „See tähendab, et rikkumisest teavitatakse eelkõige organisatsiooni ennast, mõnel juhul ka selleks pädevat järelevalveasutust. Muudatus aitab enim just neid organisatsioone, kel praegu pole veel sellist teavituskanalit, mis aitaks neil olulisi rikkumisi avastada ja arvestaks seejuures tööl rikkumisest teavitaja konfidentsiaalsuse ning kaitsega,“ sõnas justiitsminister.

Nii Eesti ettevõtete kui ka teiste riikide kogemus näitab, et kui turvalised organisatsioonisisesed teavituskanalid on loodud, eelistavad töötajad rikkumise kahtlusest teavitada tööandjat ennast. „Nii on see eelkõige seepärast, et turvalise teavituskanali olemasolul ei pea töötaja kartma võimalikku survestamist või mistahes muud ebaõiglast kohtlemist. Nõnda saab tööandja võimalikust rikkumisest ise esimesena teada ja asuda seda kõrvaldama,“ selgitas justiitsminister Kalle Laanet.