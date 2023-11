Krüptoturu kogumaht kasvas oktoobris ligi viiendiku

Bitcoini turuosa saavutas seejuures viimase kahe ja poole aasta kõrgeima taseme: oktoobris moodustas see 53,47% kogu krüptovarade üleilmsest mahust. Oktoobris tõusis Bitcoini hind suhteliselt kiiremini kui teiste krüptovaluutade väärtus, tugevdades seeläbi ka BTC turul domineerivat positsiooni. Bitcoini hinna tõusu taga oli üldine uskumus, et lähitulevikus kiidetakse heaks börsil kaubeldavad BTC fondid, samuti oli märgata Bitcoini langusele panustanud kauplejate positsioonide likvideerimist.

Oktoobris näitas taastumise märke ka NFT turg: käive jõudis 0,31 miljardi USA dollarini, mis on 6,9% rohkem kui eelmisel kuul. NFT-de müük kasvas enamikus kategooriates, erandiks oli ainult NFT kunstivarade sektor. 6,9 protsendi suurune tõus ühe kuu jooksul võib näida korralik, kuid see ei lohuta ilmselt NFT-de omanikke, kelle jaoks on 2023. aasta olnud äärmiselt katsumusrohke. NFT varad on võrreldes aasta algusega erinevates kategooriates kaotanud väärtusest 50-60%. Turu üldist liikumist jälgiv Nansen NFT-500 indeks on aasta algusega võrreldes miinuses 58% võrra, eriti mainekatele NFT-varadele keskenduv Blue-Chip-10 indeks on kaotanud 50%.