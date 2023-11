Peeter Koppel: tants kahe eluliselt tähtsa ressursi ümber

Teine oluline ressurss, mille ümbert „tantsida,“ on loomulikult energia. Börsile lisandus tükike meile kõigile kuuluvast energiaettevõttest ning see, kuidas ja kellele see kuulub, sai senisest selgemaks. Asjaolu, et börsile lisandus juba üle-eelmise aasta lõpul ettevõte, millel on ka mastaapi ja/ehk kapitalisatsiooni, tõstis sisuliselt kogu börsi usaldusväärsust ja tõsiseltvõetavust. Viimasel ajal küll tundub, et roheenergia mesinädalad on läbi ning üha rohkem tunnistatakse, et oluline põhjus energiakriisiks on energiapoliitika, mille puhul ei mõistetud olulist seaduspära – uutele energia-allikatele üleminek eeldab seda, et nö. vana ja musta/pruuni energiat on üleminekuperioodil piisavalt ja see on talutava hinnaga. Mesinädalate lõpp on kaasa toonud roheenergiaettevõtete müügilaine, samal ajal, kui musta/pruuni energiaga tegelevad ettevõtted suplevad rahas. Meil sellest otseseid võitjaid ei ole. Kolmas trend, mida TOP-ist on võimalik haarata, on IT-ettevõtete võimekus oma väärtust kasvatada. Ka see on globaalne trend – arvestades, et raha on kallinenud, võiks IT-ettevõtted teoreetiliselt olla kaotajate hulgas. Aga, kuna meil on tasapisi käimas väike revolutsioon, mille taustal on tehisintellekt, siis läheb ka sellel sektoril hästi ning selle osakaal meie sisemajanduse kogutoodangust kasvab loodetavasti ka edasi. Loodetavasti sellepärast, et meil on hädasti vaja kasvumootoreid, sest juba mainitud kallim raha on selgelt kahjustanud meie töötleva tööstuse seda osa, mis on seotud meie peamiste ekspordipartnerite kinnisvaraturgudega. Seal aga pole praeguse seisuga kiiret paranemist loota. Seega pöidlad pihku, et järgmisel aastal samal ajal ei peaks meeleolu praegusest nutusem olema. Sest tegelikult TOPPi vaadates ta seda ju ei ole. Kasvud on suuremad kui kaotused ning inflatsioonilises keskkonnas on toime tuldud isegi üllatavalt hästi.