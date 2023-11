Numbri jõudmine hinnalipikule ehk Kuidas pandi kokku väärtuslikumate ettevõtete top?

Sellise 3 aastase lähenemise negatiivne pool on, et alahinnatakse kasvuettevõtteid. Kui me kasutaksime väärtuse arvutamisel ainult viimase aasta tulemusi, siis keskmisest kiiremini kasvavad ettevõtted võiksid platseeruda edetabelis mõnevõrra kõrgemale kohale.

Börsiettevõtete puhul võtame aluseks börsihinna ja selle baasilt arvutame ettevõtte väärtuse ehk lihtsustatult öeldes liidame börsihinnale juurde netovõla, mis on võlad miinus raha ja raha ekvivalendid. Börsiettevõtetele me eraldi corporate governance hindamist ei tee, sest eeldame, et investorid on sellele oma hinnangu juba andnud ja see kajastub aktsia hinnas. Edetabelis kajastuvad hinnangud ettevõtte läbipaistvusele ja jätkusuutlikkusele on andnud Nasdaq Tallinn. Antud komponent võib mõjutada ettevõtte lõplikku väärtust 20% ulatuses. Käesolevas tabelis kajastuvate ettevõtete keskmine skoor on 27,5, eelmisel aastal oli näitaja 35,5 ja langustrend on mõnevõrra üllatav. Parimat kohta selles arvestuses hoiab SEB 95 punktiga 100st.