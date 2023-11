SEB privaatpanganduse strateeg: ettevõtte väärtus muutuvas intressikeskkonnas

Ettevõtte koguväärtuse hindamine ja võrdlemine teiste ettevõtetega on tänapäeval järjest enam kasutatav analüütiline meetod nii ettevõtete rahanduse kui investeerimise vallas. Antud kontekstis tähendab ettevõtte väärtus tema rahalises vääringus väljendatud koguväärtust kõigi kapitaliomanike jaoks. Seega sisaldub selles numbris lisaks aktsionäridele kuuluvale väärtusele ka laenuandjate osa. Arusaadavalt mängib ettevõtte väärtuse kujunemisel olulist rolli kapitali hind. Just selles vallas on viimase paari aastaga toimunud finantsturgudel märkimisväärne nihe. Nimelt oleme me selja taha jätnud aastaid väldanud nn nullintresside keskkonna, kus suured keskpangad „trükkisid“ üüratutes kogustes uut raha, eesmärgiga elavdada majandust ning vältida deflatsiooni.

Kui erinevate tarnešokkide kaasabil tegi inflatsioon äkki järsu kiirenduse ja väljus keskpankade kontrolli alt, olid viimased sunnitud selle ohjamiseks rahapakkumist piirama ja baasintresse hoogsalt kergitama. Vähem kui poolteise aastaga on Euroopa Keskpank tõstnud baasintresse kokku juba 4.5% ja Föderaalreserv 5.25% võrra. Kõige selle tulemusena oleme jõudnud olukorda, kus rahal on jälle hind, ja see pole teps mitte väike.

Mida sellest peaks järeldama ja kuidas see mõjutab ettevõtte väärtust. Raha hind ehk tema ajaväärtus on peamine sisend kapitali hinnale, mida investorid soovivad saada oma raha väljakäimise eest vastavalt investeeringu riskitasemele. Keskpankade baasintresside ralli on üles lennutanud ka riigivõlakirjade tootlused. See omakorda mõjutab juba otseselt nii aktsionäride kui krediidiandjate tuluootusi. Erinevalt omakapitalist on laenukapitalil enamasti täpselt määratletud lõpptähtaeg. Seetõttu on laenukapitali intressidel tihe seos sama perioodi eest riigivõlakirjade näol pakutava nö riskivaba tootlusega.