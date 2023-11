Argo Luude: meie probleem on see, et meie riiki saavad juhtida inimesed, kes ei tea juhtimisest mitte midagi

Argo Luude tegi Rakvere Karmeli koguduses toimunud heategevuslikul konverentsil ettekande teemal „Kodanik võib riigi eest ära teha kõik, kui vaja. Kuid on see iseenesest mõistetav?“

„Minu ettekande teemas on konflikt sees. Kas kodanik võib kõik riigi eest ära teha? Näide prügist – kui see on tänaval maas, siis võib kodanik selle panna prügikasti. Võivad teha suuri kampaaniaid ja korjata prügi. Mõni neist võib saada isegi presidendi käest auraha. Kui aga mõni korjab prügi ja soovib sealt midagi vahelt välja korjata, siis tuleb riik ja küsib, et kas sul luba on,“ sõnas Luude.

„Me peaksime vaatama, et mis on mingi olukorra taga. Et miks Toivo Tänavsuu seisab täna meie ees ja räägib oma tegemistest? Minu arusaam - osaledes poliitikas ja ettevõtte juhtimises - on see, et kõik hakkab pihta juhtimisest ja selle kvaliteedist. See on väga oluline asi. Kui sina tahad olla prügiautojuht. Siis sul peab olema kutsetunnistus. Pead iga 5 aasta tagant käima ja täiendama ennast. Eesti on demokraatlik ja selliseid on veel, kuid selles on väike viga. Kõik me oleme harjunud lennukiga lendama. Kujutage ette, et lennuk on täis ja istute juba omal kohal, reisiärevus sees. Siis öeldakse, et meie piloodi 4-aastane lendamise tähtaeg sai täis. Nüüd valime uue piloodi. Kes soovib järgmiseks 4 aastaks kandideerida piloodiks? Enne seda kui nimekirju hakatakse koostama, siis mina oleks juba oma kohvriga sealt jalga lasknud,“ lausus Luude.