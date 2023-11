Keskmine planeeringute menetlusaeg on liiga pikk. Omavalitsuste süsteemid vajavad uuendust

Alates 2016. aastast on ehitusega seotud lubade menetlemine koondatud ühte registrisse ning toimub elektrooniliselt.

Kliimaministeeriumi ehitisregistri valdkonnajuhi Taavi Jakobsoni sõnul aga on planeeringute (näiteks detail- ja eriplaneeringute) menetlemine seevastu jaotunud erinevate süsteemide vahel. „Kui suurtes omavalitsustes on kasutusel spetsiaalselt välja töötatud infosüsteemid, siis väiksemates omavalitsustes toimub menetlus veel kodulehtede ja dokumendihaldussüsteemide abi,“ selgitas ta.

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo rääkis Ärilehele, et keskmine detailplaneeringute menetlusaeg Tallinnas on kuus aastat, kuid see ei ole tänapäeva kiire ühiskonna huvides ega rahulda investoreid. Seda aega soovitakse lühendada poole võrra.