VIDEO JA TABEL | Panga ekspert: on sektoreid, kus on täna valik - kas jään ellu või mällu? Kas sinu tööandja on tabelis?

„Tasakaalu tõttu ei pea makse tõstma. Väljavaade ei ole siin hea. Vähe on neid, kel läheb täna väga hästi. Sellises keskkonnas tõsta makse ei tee elu kergemaks ühelgi ettevõttel. Eelarvetasakaalu jutt olukorras, kus mingid riigid laenavad nii nagu homset ei oleks, et toetada oma ettevõtlust, on täielik jamps,“ ütles Kaarel Ots.

Praegust majandusolukorda kirjeldades ütles Eero Treumann, et täna on rida sektoreid, kus on küsimus - kas jään ellu või mällu? Töötlev tööstus võitleb selle eest, kuidas leida kadunud klientide asemel uued.

„Meile on kliendid öelnud, et kõikide sisendhindade tõusuga saavad nad hakkama, kuid nad ei saa hakkama kukkunud nõudlusega. See on täna kõige suurem probleem,“ leidis ta ja rõhutas, et valitsus peaks hoidma etteaimatavat majanduskeskkonda, sest kõige hullem on see, kui eestlased teevad oma raha eest investeeringuid väljapoole Eestit.