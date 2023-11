Euroopa Liit otsib võimalust toodetel põhjendamata roheväidete keelamiseks

„Tegelikult on sellel teemal tehtud uuringuid nii Euroopa Liidu poolt kui ka siin Eestis. Probleem selle taga on see, et need väited, mida ettevõtted ja tootjad oma teenustel ja toodetel kasutavad, ei ole läbipaistvad ja tihtilugu ei ole need ka usaldusväärsed,“ ütles kliimaministeeriumi rohereformi nõunik Kristi Loit.