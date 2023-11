Tarbijakaitse: üle veerandi kontrollitud lasterõivaid ei vastanud ohutusnõuetele

Moeehete kontrollprojekti raames testiti 20 toodet, millest 40% osutusid ohtlikuks. Toodetes sisalduda võivatele ohtlikele ainetele (kaadmium, plii, nikkel) on kehtestatud lubatud piirmäärad, mida ei tohi ületada. Kontrollprojekti käigus selgus, et Eesti turul on müügil odavaid moeehteid, milles on ohtlikke aineid piirnormist sadu ja isegi tuhandeid kordi lubatust rohkem.

Kaadmium on tervisele kahjulik, kuna võib koguneda organismi, kahjustada neere ja luid ning põhjustada vähki. Plii koguneb kehasse, võib kahjustada närvisüsteemi arengut ja mõjutada negatiivselt imikuid ja rinnaga toidetavaid lapsi. Nikkel võib põhjustada allergilisi reaktsioone, eriti kui see sisaldub toodetes, mis puutuvad otseselt ja pikaajaliselt nahaga kokku.

Lasterõivastel on ohutuse tagamiseks seatud piirangud nööride ja paelte pikkusele, lähtuvalt sellest, mis piirkonnas pael asub, millise paelaga on tegu ja kui suur on sellest tuleneda võiv risk. Paelad lasterõivastel võivad tekitada juhuslikke takerdumisi, mis omakorda võivad põhjustada vigastusi. Rikkumised olid seotud peamiselt kapuutsiga lasterõivaste, samuti ujumisriietuse ja erinevate rõivaste nööride ning paeltega. Positiivse aspektina saab välja tuua, et kõik ettevõtjad olid koostöövalmid ning rikkumised olid enamasti tingitud teadmatusest. Tänaseks on enamik testimisel ohtlikeks määratletud toodetest müügilt eemaldatud.