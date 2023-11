Infortari tegevjuhi Martti Talgre sõnul on Infortar liikunud Eesti majandusele vastupidises suunas. „Oleme tõestanud, et ka majanduslanguse tingimustes on võimalik kasvada,“ märkis Talgre. Viimane nendib, et viimased aastad on nii energeetikas kui turisminduses olnud päris keerukad ja turbulentsed, kuid on suudetud probleemid võimalusteks pöörata ja neist kiirete otsuste tulemusel jagu saada.