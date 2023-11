Ajujahi programmi kolm superfinalisti on selgunud

„Nii RawEdge, KIUD kui ka Cerebrum Hub on kiirendiprogrammi jooksul läbinud väga suure arengu, nad teavad oma klientide vajadusi, neil on kindel visioon ja potentsiaal rahvusvaheliseks edulooks. Lisaks lahendavad nad kõik eri valdkondades tänapäeva ühiskonna valukohti,“ rääkis Startup Estonia juht ja žürii liige Eve Peeterson.

Pakkelahendused, probiootiline jook ja ümberõpe

Nii tekstiilijäätmed, elanikkonna tervis kui ka võimekus kohaneda muutuva tööturuga on täna ja tulevikus aktuaalsed probleemid. Kolm parimat Ajujahi finaali jõudnud meeskonda just nendes valdkondades tegutsevad.

Peetersoni sõnul on tootel või teenusel seda suurem potentsiaal, mida suuremat probleemi see lahendab. „Ideaalne toode või teenus peab tarbijatele pakkuma mingit väärtust, mille eest nad on valmis maksma. Tänavustel finalistidel on see väärtus täiesti olemas,“ sõnas ta.