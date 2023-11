RAHALUGU | Kes sind ja mind iga päev mõjutavad?

Milline on ettevõtja mõju? Kas tema mõju on see, et ta annetab raha mõnele erakonnale, lootes vastutasuks saada talle meelepäraseid otsuseid? Või see, et ta pakub tööd tuhandetele inimestele ning toidab kaudselt ka nende kaasasid ja lapsi? Mõju võib esineda veel lihtsamal kujul: väga paljud inimesed lihtsalt toovad sulle iga päev raha, sest sa oled neile tähtis, täpsemalt on tähtis sinu ettevõte või riik, kus nad elavad. Mõjukate tabelis on palju neid, kellele me iga päev ei mõtle, kuid kelle otsuste ja valikutega kokku puutume. Nendest oleneb kas või see, kui palju maksab pakk piima või liiter kütust või kui palju hakkab elekter maksma viie aasta pärast. Kuidas me nende mõjukatega siis seotud oleme?