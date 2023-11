Kaubamaja Grupi juhatuse esimees: kliendid on muutunud hinnatundlikumaks

Tallinna Kaubamaja Grupp ASi juhatuse esimehe Raul Puusepa sõnul on aastast tervikuna veel vara rääkida, jaekaubanduses määrab terve aasta edu suuresti jõulumüügid, mis on alles ees.

„Murelikuks teeb tarbijate ebakindlus ning tööhõive määra langus, tahes-tahtmata peegeldub see ka jaekaupmeeste tulemustes,“ tunnistas Puusep. Positiivse poole pealt oleme sel aastal suutnud tegevuskulud kontrolli all hoida, energiahinnad on püsinud stabiilsed ning seeläbi on olnud võimalik kulusid planeerida, lisas Puusep. „Samuti valmistab rõõmu püsiklientide jätkuv usaldus Grupi ettevõtete vastu ning püsiklientide arvu kasv.“