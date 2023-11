Eesti kasvav militaartehnoloogia idufirma laieneb Inglismaale

Marko Kaseleht, SensusQ tegevjuhi ja kaasasutaja sõnul on Inglismaal haruettevõtte avamine loogiline samm: „Usume, et kaitsevaldkonnas peab koostöö olema piirideülene ja see mängib olulist rolli kõigi NATO liikmesriikide julgeoleku tagamisel. SensusQ on pühendunud selle koostöö edendamisele.“ „Meie eesmärk on pakkuda võimekust infot kiiremini analüüsida ja edastada, mistõttu on oluline olla lähedal meie partneritele ka mujal Euroopas,“ lisab ta.

SensusQ on välja töötanud militaartehnoloogia tarkvara Winning Mind, mis aitab lõppkasutajatel koguda teavet erinevatest allikatest, analüüsida selle täpsust ja päritolu ning luua kogutud andmete põhjal seoseid. Platvorm on digitaliseerinud luuletsükli ning säästab juba praegu 30% väärtuslikku aega võrreldes tänaseni kasutusel olevate meetoditega. Ettevõte teabehaldustarkvara on kasutuses nii NATO riikdes kui ka Ukrainas.

Briti suursaadik Eestis Ross Allen sõnas, et SensusQ esindab Eesti ja Suurbritannia parimaid külgi. „Umbes 50% töötajatest on veteranid või reservväelased Suurbritanniast, Eestist või mujalt ning nad teevad oma toote ja tehnoloogiaga fantastilist tööd,“ räägib ta.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi rõhutab, et SensusQ laienemine Suurbritannia turule on märk sellest, et oleme viimased 14 aastat Eesti kaitsetööstust edukalt ja süsteemselt arendanud. „Täna on selge, et meie ettevõtted suudavad siseneda rahvusvahelise kaitsetööstuspoliitika väärtusahelasse eelkõige läbi innovatsiooni. Eesti väiksuse tõttu peavad meie kaitsetööstusettevõtted olema eelkõige eksportijad – nende rahvusvaheline edu tagab läbi kompetentsi ja kogemuse omakorda Eesti kaitsevõime tugevnemise,“ räägib ta.