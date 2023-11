Eestiski tegutsev Läti pank mõtleb börsile minekust

Citadele Eesti filiaali juht Rainer Moppeli sõnul on laenuportfelli kogumaht kolmanda kvartali seisuga 2,9 miljardit eurot. „Meie klientide finantsseisund kindel ja portfelli kvaliteet on hea. Aasta esimese 9 kuuga andsime Balti riikides eraisikutele ja ettevõtetele uusi laenusid 621 miljoni euro ulatuses. Kolmandas kvartalis väljastasime laene 192 miljonit eurot. Halvenevad makromajanduslikud tingimused ja euribori tõus on mõjutanud ka meie klientide rahalisi kaalutlusi,“ ütles Moppel.