Kristi Saare kaassaatejuht Tauri Alas viimasest investeeringust: „Kümne aasta pärast on hea kõhule patsutada“

Investor Tauri Alas on paljudele investeerimishuvilistele tuttav Investeerimisraadio kaas-saatejuhina, mida tegi ta koos tuntud investori Kristi Saarega. Peale selle oli ta mõned aastad tagasi aktiivselt „Rahapuu“ blogi eestvedajana. Oma investeerimiskarjääris on Tauril ette tulnud nii võite kui kaotusi ning selle tulemusena on temast saanud investor, kes otsuseid hoolega vaagib ning pakub alati välja alternatiivse vaatepunkti. Tauri on korraldanud nii investorite kokkusaamiseid kui ka olnud investorite hääletoruks avalikes diskussioonides.